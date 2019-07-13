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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'a dev piyango vurdu. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon 4. torbadan katılacağı devler arenasından elde edeceği gelir dudak uçuklattı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi için de ücretleri belirledi.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Güncelleme: 13.07.2019 07:50
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UEFA, 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde dağıtılacak ödülleri açıkladı.
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Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılı takım, katılım ücreti olarak 15.25 milyon euro alacak.
Galatasaray ayrıca grup aşamalarında her bir galibiyet için 2 milyon 700 bin Euro'yu kasasına koyacak; beraberlik başına ise 900 bin Euro'yu kapacak.
YAYIN GELİRİ HARİÇ
Yani Türkiye'de döviz kurunun yükselmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki bir galibiyet için bugünkü kura göre yaklaşık 17.2 milyon TL prim verilecek.
Üstelik bu rakamlara bir de performans ve yayın gelirleri eklenecek.