Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e konuk olacak Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'de Fransa'ya uçtu. Cengiz'in yalnız maçı takip etmeyeceği, Fransız menajer William D'Avila ile 3 transfer ve 1 ayrılık için masaya oturacağı ortaya çıktı.
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:41
Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Galatasaray, grupta son maçına çıkacak.

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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu

Paris Saint-Germain'e konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele edecek.

Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu

Fransa'ya uçan Galatasaray kafilesinde başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu

Cengiz'in yalnız maçı takip etmek için değil, transfer görüşmeleri için de Fransa'ya uçtuğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu

Sarı-kırmızılı yöneticinin, Fransız menajer D'Avila ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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