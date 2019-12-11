Galatasaray'dan Fransa çıkarması! 3 transfer 1 yolcu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e konuk olacak Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'de Fransa'ya uçtu. Cengiz'in yalnız maçı takip etmeyeceği, Fransız menajer William D'Avila ile 3 transfer ve 1 ayrılık için masaya oturacağı ortaya çıktı.
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:41
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Galatasaray, grupta son maçına çıkacak.
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ParisSaint-Germain'e konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele edecek.
Fransa'ya uçan Galatasaray kafilesinde başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
Cengiz'in yalnız maçı takip etmek için değil, transfer görüşmeleri için de Fransa'ya uçtuğu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı yöneticinin, Fransız menajer D'Avila ile bir araya gelmesi bekleniyor.