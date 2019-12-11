Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yuto Nagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Aslan bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı... İşte Fatih Terim'in de yakın takipte olduğu sol bek transferine dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri

11 Aralık 2019 Çarşamba 07:38 Güncelleme: 11.12.2019 07:38
Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Bu sezon inişli çıkışla performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Sorun yaşadığı bölgelere devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasaray ilk olarak sol bek transferi üzerinde duruyor...

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Sarı- Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yuto Nagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Japon oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi

Aslan bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı...

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