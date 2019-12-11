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Galatasaray'da sol bek operasyonu! Fatih Terim listeyi yönetime verdi
Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan YutoNagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Aslan bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı... İşte Fatih Terim'in de yakın takipte olduğu sol bek transferine dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:38
Güncelleme: 11.12.2019 07:38
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Bu sezon inişli çıkışla performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi.
Sorun yaşadığı bölgelere devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasaray ilk olarak sol bek transferi üzerinde duruyor...
Sarı- Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan YutoNagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Japon oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.
Aslan bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı...