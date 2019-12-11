Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yuto Nagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Aslan bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı... İşte Fatih Terim'in de yakın takipte olduğu sol bek transferine dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri