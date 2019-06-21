Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Transfer konusunda kriterlerini belirleyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan oyunculara taviz vermeyecek. Galatasaray'da bu doğrultuda Fenerbahçe'den ayrılan ve sağlık kontrollerinden geçirilen Şener Özbayraklı için flaş bir karar alındı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:00
Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...

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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Sarı-kırmızılılar Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Aslan, iki yıldıza imza attırmak için Babel'in Türkiye'ye gelmesi ve Şener'in askerliğini bitirmesini bekliyordu.

Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Galatasaray, "imza parası"na yeni bir kriter getirdi.

Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan futbolculara alacakları yıllık ücret dışında verilen ekstra bedel konusunda sarı-kırmızılılar son derece seçici olacak.

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