Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Transfer konusunda kriterlerini belirleyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan oyunculara taviz vermeyecek. Galatasaray'da bu doğrultuda Fenerbahçe'den ayrılan ve sağlık kontrollerinden geçirilen Şener Özbayraklı için flaş bir karar alındı.