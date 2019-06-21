Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Transfer konusunda kriterlerini belirleyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan oyunculara taviz vermeyecek. Galatasaray'da bu doğrultuda Fenerbahçe'den ayrılan ve sağlık kontrollerinden geçirilen Şener Özbayraklı için flaş bir karar alındı.
21 Haziran 2019 Cuma 10:00
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...
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Sarı-kırmızılılar Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.
Aslan, iki yıldıza imza attırmak için Babel'in Türkiye'ye gelmesi ve Şener'in askerliğini bitirmesini bekliyordu.
Galatasaray, "imza parası"na yeni bir kriter getirdi.
Sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan futbolculara alacakları yıllık ücret dışında verilen ekstra bedel konusunda sarı-kırmızılılar son derece seçici olacak.