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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın takımda kalacağına karar vermişti. Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ise ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılılarda yıldız isme gelen sürpriz teklif sonra ayrılık ihtimali kuvvetlendi. İşte beklenmeyen transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
21 Haziran 2019 Cuma 07:57
Güncelleme: 21.06.2019 08:51
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Kazanılan şampiyonlukta kritik bir rol oynayan Faslı yıldız Younes Belhanda önümüzdeki sezon takımda kalacak.
Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye Arap kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı kurmaylar iyi bir fiyata elden çıkarmayı düşünüyor.
Bu gelişmeleri yaşayan Aslan, hiç beklemediği bir transfer teklifi aldı.