Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın takımda kalacağına karar vermişti. Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ise ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılılarda yıldız isme gelen sürpriz teklif sonra ayrılık ihtimali kuvvetlendi. İşte beklenmeyen transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

21 Haziran 2019 Cuma 07:57 Güncelleme: 21.06.2019 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





