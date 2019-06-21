Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın takımda kalacağına karar vermişti. Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ise ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılılarda yıldız isme gelen sürpriz teklif sonra ayrılık ihtimali kuvvetlendi. İşte beklenmeyen transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
21 Haziran 2019 Cuma 07:57 Güncelleme: 21.06.2019 08:51
Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...


Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Kazanılan şampiyonlukta kritik bir rol oynayan Faslı yıldız Younes Belhanda önümüzdeki sezon takımda kalacak.

Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye Arap kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı kurmaylar iyi bir fiyata elden çıkarmayı düşünüyor.

Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Bu gelişmeleri yaşayan Aslan, hiç beklemediği bir transfer teklifi aldı.

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