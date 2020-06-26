Galatasaray'dan flaş Mert Hakan hamlesi! Tazminat...
Galatasaray'ın bir süre önce ön protokol imzaladığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, son anda Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle sarı-lacivertli takımla anlaşmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
26 Haziran 2020 Cuma 11:50
Güncelleme: 26.06.2020 12:00
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Son günlerde gündemi meşgul eden "Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe" üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.
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HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR Ve Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.
5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT DAVASI Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.
TRANSFERİN PERDE ARKASI İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş üçgenindeki transfer sürecinin perde arkası...
ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.