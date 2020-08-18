Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Aslan'da gözler tamamen orta saha transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği 4 yıldız için harekete geçti. İşte operasyonun detayları...
18 Ağustos 2020 Salı 15:43
Güncelleme: 18.08.2020 15:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transferde sağlam adımlar atmak isteyen Galatasaray 4 ismi gündemine aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılıar, hamlelerini buna göre yapıyor.
Son olarak Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.
Orta sahayı güçlendirmek için bir süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.
İLK HEDEF MARIO LEMINA! Gabonlu futbolcu ile yıllık 1, 4 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Galatasaray'ın, kiralama formülü için Southampton ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.