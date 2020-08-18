Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Aslan'da gözler tamamen orta saha transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği 4 yıldız için harekete geçti. İşte operasyonun detayları...

18 Ağustos 2020 Salı 15:43 Güncelleme: 18.08.2020 15:46
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

Transferde sağlam adımlar atmak isteyen Galatasaray 4 ismi gündemine aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılıar, hamlelerini buna göre yapıyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

Son olarak Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

Orta sahayı güçlendirmek için bir süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 4 yıldız...

İLK HEDEF MARIO LEMINA!
Gabonlu futbolcu ile yıllık 1, 4 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Galatasaray'ın, kiralama formülü için Southampton ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA