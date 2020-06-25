Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılılar müjde İngiltere'den geldi. Cimbom'un transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için kulübünden resmi açıklama geldi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

25 Haziran 2020 Perşembe 20:37 Güncelleme: 25.06.2020 20:37
Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

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Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu

Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan Cimbom, hamlelerini yapmaya başladı.

Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.


Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Resmen duyuruldu

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen deneyimli teknik adam, kanat mevkisine transfer yapılması talimatını vermişti.

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