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Fatih Terim'in eli kolu bağlı! İşte Başakşehir maçı 11'i
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray'da eksikler moralleri bozdu. Peki, kadro kurmakta sıkıntı çeken teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir maçına nasıl bir 11'le çıkacak? İşte Terim'in Başakşehir maçı 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri
25 Haziran 2020 Perşembe 19:19
Güncelleme: 25.06.2020 19:20
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sezonun en kritik deplasmanı öncesi sarı kırmızılılarda kadro belirsizliği yaşanıyor.
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Teknik Direktör Fatih Terim, eksiklerin çokluğu nedeniyle Başakşehir maçı öncesi ideal 11'ini kurmakta zorlanıyor.
Tecrübeli teknik adamın çözmeye çalıştığı ilk konu; ileri uçtaki eksiklik. Falcao ve Andone, sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar.
Cezası üç maça indirilmesine rağmen, Adem Büyük bu hafta da forma giyemeyecek. Elinde santrforu kalmayan Terim'in en büyük güvencesi Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında santrfor olarak görev yapacak ve skor yükünü üstlenmeye çalışacak.
Sol kanatta Onyekuru'dan doğacak boşluğa Ömer Bayram geçecek. Sağda Feghouli'nin yeri garanti.