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Galatasaray haberi: Teknik direktörü müjdeyi verdi! Yeni kaleci Fransa'dan
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı camiada şok etkisi yarattı. Ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisinin uzun bir süre forma giyemeyecek olmasından sonra arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar birçok ismi gündemine almıştı. Galatasaray'a kaleci müjdesi Fransa'dan geldi.
25 Haziran 2020 Perşembe 19:07
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kaleci arayışları son buluyor...
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Fernando Muslera'nın geçirdiği talihsiz sakatlık sonucu önümüzdeki sezon sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar transferde düğmeye bastı.
Uruguaylı file bekçisini aratmayacak düzeyde ve tecrübeli bir ismi takıma kazandırmak isteyen Galatasaray'da birçok isim gündeme gelmişti.
Sarı-kırmızılı kurmaylar gelecek sezon kaleyi emanet edeceği ismi Fransa'da buldu.
Fransa'nın önde gelen muhabirlerinden olan Manu Lonjon, Galatasaray'ın transfer etmek istediği kaleciyi duyurdu ve o isimle ilgili müjdeli haber de geldi.