Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluğunu dev bir transferle taçlandırmaya hazırlanıyor. Transfere hızlı giren birçok yıldız isimle birlikte anılan şampiyon Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim daha dahil edildi. Sarı kırmızılılar bu flaş transfere imza atarak kadrosunu güçlendirmek ve bu transferle Avrupa'da ses getirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kozu ve trasnfere dair tüm detaylar...

7 Haziran 2019 Cuma 07:56
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, o platformda kendini gösterebilecek oyuncuların araşıyışında.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Aslan, geniş rotasyonlu bir kadro ile lige merhaba demek istiyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadro ile zor şartlarda şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu zorlukları yaşamak istemiyor.

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