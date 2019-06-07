Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluğunu dev bir transferle taçlandırmaya hazırlanıyor. Transfere hızlı giren birçok yıldız isimle birlikte anılan şampiyon Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim daha dahil edildi. Sarı kırmızılılar bu flaş transfere imza atarak kadrosunu güçlendirmek ve bu transferle Avrupa'da ses getirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kozu ve trasnfere dair tüm detaylar...