Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

Galatasaray ile anlaşması sona eren Divan Restaurant'ın yerini alacak firma belli oldu. Taraflar prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray kulübünün anlaşmayı milli takım arasında açıklaması beklenirken, fesih belgesi Koç Holding'e iletildi. Belgede şok bir ifade yer aldı...

3 Kasım 2019 Pazar 12:12 Güncelleme: 03.11.2019 12:12
Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.

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Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

İkili arasındaki her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

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