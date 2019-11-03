Galatasaray'dan Ali Koç'a bir şok daha!

Galatasaray ile anlaşması sona eren Divan Restaurant'ın yerini alacak firma belli oldu. Taraflar prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray kulübünün anlaşmayı milli takım arasında açıklaması beklenirken, fesih belgesi Koç Holding'e iletildi. Belgede şok bir ifade yer aldı...
3 Kasım 2019 Pazar 12:12
Güncelleme: 03.11.2019 12:12
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Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.
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İkili arasındaki her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı.
Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.
Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.
İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk TelekomStadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.