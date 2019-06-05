Galatasaray'dan 4 transfer!

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, Avrupa sahnesinde başarı elde edilecek bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar 4 imza birden attıracak.

5 Haziran 2019 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 05.06.2019 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





