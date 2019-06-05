Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!

Transferde teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi birçok yıldızla temas halinde. Aslan'a son olarak Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Mario Götze önerildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!
Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Almanya'da yaşayan Galatasaray yönetimine yakın bir isim, Mario Götze'yi getirebileceğini iletti.
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Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!
Borussia Dortmund'un, 2020'de sözleşmesi bitecek orta sahaya düşük bir teklifte bulunduğu, bu nedenle Götze'nin ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!
Teklifin, öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Fatih Terim'e iletileceği öğrenildi.
Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!
FORVETE YENİ İSİM
Devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'ndan çok da memnun olmayan Galatasaray bu bölge için yeni isimler arıyor.
Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!
Son olarak Roger Marti ismi gündeme geldi.
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