Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a!

Transferde teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi birçok yıldızla temas halinde. Aslan'a son olarak Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Mario Götze önerildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
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Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Almanya'da yaşayan Galatasaray yönetimine yakın bir isim, Mario Götze'yi getirebileceğini iletti.
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Borussia Dortmund'un, 2020'de sözleşmesi bitecek orta sahaya düşük bir teklifte bulunduğu, bu nedenle Götze'nin ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Teklifin, öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Fatih Terim'e iletileceği öğrenildi.
FORVETE YENİ İSİM
Devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'ndan çok da memnun olmayan Galatasaray bu bölge için yeni isimler arıyor.