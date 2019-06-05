Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Bu sorunun cevabı yanıt buldu. Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu transferi için Milan'dan söz aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59
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Galatasaray'da ana gündem maddesi Hakan Çalhanoğlu...
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Yıldız oyuncu için Milan'la ilk görüşmeyi Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar yapmıştı.
İkinci görüşmeyi ise bizzat teknik direktör Fatih Terim üstlendi.
Milan'ın başına sportif direktör olarak geçen eski öğrencisi Paolo Maldini'yi 'Hayırlı olsun' demek için arayan tecrübeli teknik adam, milli futbolcunun durumunu da sordu.
Bir yıllığına kiralayabileceklerini, kendilerine doğru bir ödeme planı çıkarılırsa bonservis de ödeyebileceklerini söyledi.