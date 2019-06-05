Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Bu sorunun cevabı yanıt buldu. Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu transferi için Milan'dan söz aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!
Galatasaray'da ana gündem maddesi Hakan Çalhanoğlu...
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Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!
Yıldız oyuncu için Milan'la ilk görüşmeyi Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar yapmıştı.
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!
İkinci görüşmeyi ise bizzat teknik direktör Fatih Terim üstlendi.
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!
Milan'ın başına sportif direktör olarak geçen eski öğrencisi Paolo Maldini'yi 'Hayırlı olsun' demek için arayan tecrübeli teknik adam, milli futbolcunun durumunu da sordu.
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!
Bir yıllığına kiralayabileceklerini, kendilerine doğru bir ödeme planı çıkarılırsa bonservis de ödeyebileceklerini söyledi.
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