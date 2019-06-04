Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken... - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek oyuncular da netleşmeye başladı. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, yapılacak transferlerde Finansal Fair Play konusunda sorun yaşamak istemiyor.Buna göre sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim yönetime raporunu sundu. İşte Terim'i transferdeki planı...
4 Haziran 2019 Salı 19:13
Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
3 kulvarda mücadele edecek olan sar-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
YENİ TAKVİYELERE KAYNAK ARAYIŞI
Teknik direktör Fatih Terim, Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın transfer satışına da onay verdi.
İşte o isimler...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Galatasaray öncelikle Diagne ve Belhanda'ya Galatasaray özellikle, Diagne ve Belhanda'ya Arap kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek.
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