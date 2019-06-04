HaberlerGaleriGalatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek oyuncular da netleşmeye başladı. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, yapılacak transferlerde Finansal Fair Play konusunda sorun yaşamak istemiyor.Buna göre sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim yönetime raporunu sundu. İşte Terim'i transferdeki planı...
4 Haziran 2019 Salı 19:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan sar-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
YENİ TAKVİYELERE KAYNAK ARAYIŞI
Teknik direktör Fatih Terim, Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın transfer satışına da onay verdi.
İşte o isimler...
Galatasaray öncelikle Diagne ve Belhanda'ya Galatasaray özellikle, Diagne ve Belhanda'ya Arap kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek.