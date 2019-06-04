Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek oyuncular da netleşmeye başladı. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, yapılacak transferlerde Finansal Fair Play konusunda sorun yaşamak istemiyor.Buna göre sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim yönetime raporunu sundu. İşte Terim'i transferdeki planı...

4 Haziran 2019 Salı 19:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





