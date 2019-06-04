Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'i iki kupa ile tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda takımdaki isimlerin sezon içindeki verileri tek tek incelenirken, takviye yapılacak bölgeler belirlendi ve "gönderilebilecek" oyuncuların da listesi hazırlandı. İşte Galatasaray'ın 2020 yolu...

4 Haziran 2019 Salı 16:28 Güncelleme: 04.06.2019 16:37
Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

KRİTİK ARAYIŞ: HENRY ONYEKURU

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda attığı gollerle çok ciddi bir katkıda bulunan Henry Onyekuru, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Everton'a geri döndü. Sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak istese de Nijeryalı oyuncunun peşinde Bayern Münih başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün olduğu iletildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu nedenle Galatasaray, Onyekuru'nun yerine arayışlara başladı ve scout ekibinin tavsiyeleriyle öne çıkan isimler ile temas kurulmaya başlandı.

Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

HÜCUMUN KRALI KİM OLACAK?

Galatasaray'da uzun süren golcü krizinin ardından kadroya katılan Mbaye Diagne'nin 2. yarıdaki davranışları ve Arap yarımadasından da talipleri olması "alternatif" planları yapma yolunda Terim ve ekibini hızlandırdı.

Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Mitroglou'nun da sakatlığa yatkın bir görüntü çizmesi sonrasında Yunan golcü ile vedalaşmayı planlayan Galatasaray, Avrupa'da isim yapmış, üst düzey bir oyuncuyu transfer etmek istiyor.

YER YERİNDEN OYNAYACAK! GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ BOMBA... HABER İÇİN TIKLAYIN...

Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Monaco ile kabus gibi bir sezon geçiren Radamel Falcao düşünülen isimler arasında yer alsa da, Kolombiyalı golcünün yaklaşık 8 milyon euro'luk yıllık kazancı nedeniyle kulübünden ayrılmaya sıcak bakmaması bu hamleyi zorlaştırıyor. Terim ve ekibi, alternatif isimler için de temaslarını sürdürüyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN