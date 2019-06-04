Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Süper Lig'i iki kupa ile tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda takımdaki isimlerin sezon içindeki verileri tek tek incelenirken, takviye yapılacak bölgeler belirlendi ve "gönderilebilecek" oyuncuların da listesi hazırlandı. İşte Galatasaray'ın 2020 yolu...
KRİTİK ARAYIŞ: HENRY ONYEKURU
Galatasaray'da şampiyonluk yolunda attığı gollerle çok ciddi bir katkıda bulunan Henry Onyekuru, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Everton'a geri döndü. Sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak istese de Nijeryalı oyuncunun peşinde Bayern Münih başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün olduğu iletildi.
Mitroglou'nun da sakatlığa yatkın bir görüntü çizmesi sonrasında Yunan golcü ile vedalaşmayı planlayan Galatasaray, Avrupa'da isim yapmış, üst düzey bir oyuncuyu transfer etmek istiyor.
YER YERİNDEN OYNAYACAK! GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ BOMBA... HABER İÇİN TIKLAYIN...