Aslan'ın 2020 planı böyle! Ahmet Bulut ve Arda Turan... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Monaco ile kabus gibi bir sezon geçiren Radamel Falcao düşünülen isimler arasında yer alsa da, Kolombiyalı golcünün yaklaşık 8 milyon euro'luk yıllık kazancı nedeniyle kulübünden ayrılmaya sıcak bakmaması bu hamleyi zorlaştırıyor. Terim ve ekibi, alternatif isimler için de temaslarını sürdürüyor.