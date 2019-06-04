Galatasaray'dan flaş transfer! Yer yerinden oynayacak
Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray, Senegalli forvetin alternatifini buldu. Yıldız oyuncuya Galatasaray'a gelirse Türkiye'de yer yerinden oynayacak...
4 Haziran 2019 Salı 15:42
Güncelleme: 04.06.2019 15:42
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.
Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.
Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.