Galatasaray'dan flaş transfer! Yer yerinden oynayacak

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray, Senegalli forvetin alternatifini buldu. Yıldız oyuncuya Galatasaray'a gelirse Türkiye'de yer yerinden oynayacak...

4 Haziran 2019 Salı 15:42 Güncelleme: 04.06.2019 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





