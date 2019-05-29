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Galatasaray'da transferde Devler Ligi hesabı! Tam 5 isim
Sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği zirvede istediği oyuncuların listesini sundu.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:36
Güncelleme: 29.05.2019 14:40
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer için çalışmalara başladı.
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Şampiyonlar Ligi hayali için kadro oluşturmak isteyen Terim 2'si süper yıldız toplam 5 ismi gelecek sezon takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
İmparator'un yönetimden talep ettiği o isimlerin başında ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından olan Henry Onyekuru'nun bulunduğu kaydedildi.
BİR NUMARALI GOLCÜ ADAYI
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşayan Fatih Terim, bu yıl aynı sorunla karşılaşmamak için dünya çapında bir golcünün de kadroya katılmasını istedi.
Tecrübeli çalıştırıcının listesinin ilk sırasında Monaco'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı süper star Radamel Falcao bulunuyor.