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Galatasaray'da son dakika kondisyoner krizi! Sakatlıklar sonrası Bartali...
Galatasaray'da son dakikada yenen goller, sakatlıklar ve maç içerisinde yaşanan yorgunluklar sonrası gözler kondisyoner Alberto Bartali'ye çevrildi. Galatasaray'ın geçen devre arasında İtalya Serie C ekiplerinden Catania'dan teknik kadroya dahil ettiği kondisyoner Alberto Bartali hedef haline geldi. Peki konuyla ilgili neler yaşandı ve yaşanıyor? İşte Galatasaray'daki krizin ayrıntıları...
29 Kasım 2019 Cuma 15:14
Güncelleme: 29.11.2019 15:17
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Sarı-kırmızılıların yediği son dakika golleri, sakatlıklar ve maç içerisinde yorgunlukların olması İtalyan kondisyoner ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.
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İşte Bartali'nin eleştirildiği noktalar:
Yorgunluklar: Ömer Bayram'ınBrugge maçında kendini kötü hissedip dışarı çıkmak istemesi Bartali'yi yeniden gündeme getirdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde en az koşan takımlar arasında olması da yine kondisyon probleminin genel olduğunu ortaya koyuyor.
Son dakika golleri:Galatasaray'ın fiziksel olarak iyi durumda olmaması ve futbolcuların maçı koruma güdüsüyle hareket etmesi son dakikalarda sıkıntı yaratıyor.