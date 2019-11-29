Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı!

Yaz transfer döneminde yapılan birçok transfere rağmen beklenilen oyunu sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılarda hem ocak ayı hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun yerine bir süper yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Falcao'nun yerine düşünülen o isim, Galatasaray'ın transfer listesi ve takımdan ayrılması beklenen isimler...
29 Kasım 2019 Cuma 15:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da olmak üzere transfer hareketliliği başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen takımlardan biriyse, bu sezon yarıştığı iki kulvarda da gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray...
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak 8. sırada kendsine yer buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
Devler Ligi'nde son olarak sahasında ClubBrugge'ü ağırlayan ve uzatma dakikalarında yediği golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi şansını da zora soktu.