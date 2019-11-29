Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı!

Yaz transfer döneminde yapılan birçok transfere rağmen beklenilen oyunu sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılarda hem ocak ayı hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun yerine bir süper yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Falcao'nun yerine düşünülen o isim, Galatasaray'ın transfer listesi ve takımdan ayrılması beklenen isimler...

29 Kasım 2019 Cuma 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





