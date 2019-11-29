Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak... Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonucu alamayan Galatasaray, ligin formda takımı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi 11'de kimlerin olacağı merak edilirken, Terim'den flaş bir karar geldi. Tecrübeli teknik adam üç yıldızını kulübede oturtma kararı aldı...

29 Kasım 2019 Cuma 12:46 Güncelleme: 30.11.2019 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





