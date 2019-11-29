Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak... Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonucu alamayan Galatasaray, ligin formda takımı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi 11'de kimlerin olacağı merak edilirken, Terim'den flaş bir karar geldi. Tecrübeli teknik adam üç yıldızını kulübede oturtma kararı aldı...
29 Kasım 2019 Cuma 12:46 Güncelleme: 30.11.2019 10:12
Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Avrupa'da istediğini bulamayan Aslan, gözünü Süper Lig'e çevirdi... Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında dün sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi için umutlarını son maça taşıdı.

Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain deplasmanına çıkacak.

Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Bu maçta kazanmaktan başka şansı olmayan Aslan, bir yandan da Club Brugge'ün Real Madrid karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ

Galatasaray, Pazar günü ligin formda takımlarından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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