Fatih Terim'den 3 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i
Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak... Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonucu alamayan Galatasaray, ligin formda takımı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi 11'de kimlerin olacağı merak edilirken, Terim'den flaş bir karar geldi. Tecrübeli teknik adam üç yıldızını kulübede oturtma kararı aldı...
29 Kasım 2019 Cuma 12:46
Güncelleme: 30.11.2019 10:12
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Avrupa'da istediğini bulamayan Aslan, gözünü Süper Lig'e çevirdi... Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında dün sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi için umutlarını son maça taşıdı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında ParisSaintGermain deplasmanına çıkacak.
Bu maçta kazanmaktan başka şansı olmayan Aslan, bir yandan da ClubBrugge'ünRealMadrid karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ
Galatasaray, Pazar günü ligin formda takımlarından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.