GaleriGalatasarayGalatasaray'da Sivasspor maçı sonrası Fatih Terim sürprizi! O fotoğraf...
Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası Fatih Terim sürprizi! O fotoğraf...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar son olarak Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti. Milli arada da çalışmalarını sürdüren Cimbom'un antrenman görüntülerinde teknik direktör Fatih Terim dikkat çekti. İşte o anlar...
10 Kasım 2020 Salı 15:33, Güncelleme 10.11.2020 16:00
Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası Fatih Terim sürprizi! O fotoğraf...