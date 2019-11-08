Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK. ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı ve tedavi için İstanbul'a döndü. Galatasaray son dakika haberleri...

8 Kasım 2019 Cuma 22:18 Güncelleme: 08.11.2019 22:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





