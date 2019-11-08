Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK. ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı ve tedavi için İstanbul'a döndü. Galatasaray son dakika haberleri...
8 Kasım 2019 Cuma 22:18 Güncelleme: 08.11.2019 22:19
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde bir antrenman gerçekleştirdi.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

Gaziantep Futbol Kulübü'ne ait tesislerde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

Daha sonra açma germe hareketleri yapıldı ve gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü

BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!

Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü.

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