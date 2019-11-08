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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim İstanbul'a döndü
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK. ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı ve tedavi için İstanbul'a döndü. Galatasaray son dakika haberleri...
8 Kasım 2019 Cuma 22:18
Güncelleme: 08.11.2019 22:19
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Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde bir antrenman gerçekleştirdi.
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Gaziantep Futbol Kulübü'ne ait tesislerde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra açma germe hareketleri yapıldı ve gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!
Sol topuğunda ağrı hisseden YounesBelhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü.