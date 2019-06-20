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Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu
Son olarak milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın talip olduğu Ozan Kabak için Schalke 04, M'Gladbach, Milan, Juventus, Roma, Porto ve Monaco da devrede. Galatasaray 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a sattığı genç yıldızın transferini çok yakından takip ediyor. İşte detaylar...
20 Haziran 2019 Perşembe 07:58
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Ozan Kabak tarafında yaşanan bu gelişmeleri Galatasaray'da çok yakından takip ediyor.
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