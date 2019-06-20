Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu

Son olarak milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın talip olduğu Ozan Kabak için Schalke 04, M'Gladbach, Milan, Juventus, Roma, Porto ve Monaco da devrede. Galatasaray 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a sattığı genç yıldızın transferini çok yakından takip ediyor. İşte detaylar...
20 Haziran 2019 Perşembe 07:58
Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Almanya'nın Stuttgart takımının yolunu tutan Ozan Kabak yine gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu

Ozan sadece yarım sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu

Stuttgart'ta gösterdiği performansla parmak ısırtan Ozan'ın yeni bir takımla sözleşme imzalaması an meselesi.

Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu

Ozan Kabak tarafında yaşanan bu gelişmeleri Galatasaray'da çok yakından takip ediyor.

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Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu

Alman ekibi Stuttgart'a geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında satılan Ozan Kabak, Galatasaray'a yine para kazandıracak.

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