İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda başarı elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncu takip eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak West Ham United forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandes gelmiş ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Cimbom'un Chicharito lakaplı yıldız futbolcu için girişimde bulunmadığı öğrenilirken, Albayrak'ın görüştüğü Meksikalı futbolcu ortaya çıktı.
19 Haziran 2019 Çarşamba 16:28 Güncelleme: 19.06.2019 16:28
İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da son olarak gündeme West Ham United forması giyen Javier Hernandez geldi.

İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz gün ödül töreninde yaptığı bir konuşmada ''Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." ifadelerinden sonra sarı kırmızılı kulübün Diagne ile yollarını ayırıp Javier Hernandez ile masaya oturduğu belirtilmişti.

İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Senegalli futbolcunun sergilediği tavırlardan bir hayli rahatsız olan Fatih Terim'in Diagne'yi satış listesine koyduğu öğrenilirken, bu sezon 30 gol atan oyuncuyla yolların ayrılmasının ardından Chicharito'yla sözleşme yapılacağı iddia edilmişti.

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