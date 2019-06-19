İşte Galatasaray'ın görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda başarı elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncu takip eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak West Ham United forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandes gelmiş ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Cimbom'un Chicharito lakaplı yıldız futbolcu için girişimde bulunmadığı öğrenilirken, Albayrak'ın görüştüğü Meksikalı futbolcu ortaya çıktı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:28 Güncelleme: 19.06.2019 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





