Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır verdi. Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi.
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED)'in İstanbul'da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü'nü aldı. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" ifadelerini kullandı.
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