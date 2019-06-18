Galatasaray'ın Tetteh ısrarı | Video
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyenBenjamin Tetteh için yeniden harekete geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!
- Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!
- Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!
- Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi
- Galatasaray'da Diagne'nin yerine yıldız isim! İşte bonservis bedeli
- Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi
- Galatasaray transferi bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi!
- Diagne için resmi açıklama geldi! Transfer...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.