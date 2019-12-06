Galatasaray'da neler oluyor?

Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği üç kulvarda da hayal kırıklığı yaratırken taraftarlar suçun kimde olduğunu tartışıyor. Faturayı Terim'e çıkaran da var; sahip çıkan da... Aslardan yedeklere oyuncular da hedef tahtasında.
6 Aralık 2019 Cuma 07:31
Güncelleme: 06.12.2019 07:31
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Galatasaray'da işler yolunda gitmezken sarı-kırmızılı takım her geçen gün biraz daha kan kaybetmeye devam ediyor.
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Son iki yılın şampiyonu olan ve geçen sezon Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Cimbom, bu sezon üç kulvarda da bekleneni vermekten uzakta...
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Avrupa Ligi biletini de mucizelere bıraktı.
SÜPER LİG'DE ŞİMDİDEN 19 PUAN KAYBETTİ
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece bir gol atabildi.
Süper Lig'de ise art arda puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takım, zirvenin 7 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.