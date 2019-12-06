Galatasaray'da neler oluyor?

Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği üç kulvarda da hayal kırıklığı yaratırken taraftarlar suçun kimde olduğunu tartışıyor. Faturayı Terim'e çıkaran da var; sahip çıkan da... Aslardan yedeklere oyuncular da hedef tahtasında.

6 Aralık 2019 Cuma 07:31 Güncelleme: 06.12.2019 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





