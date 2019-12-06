Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı! Kadro dışı ve...

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Emre Mor tam bir hayal kırıklığı oldu. Dortmund ve Celta Vigo kariyeri de hüsranla geçen milli futbolcuyu Terim sezon başında kadroya katmış ve kendisini bulması için önemli bir fırsat vermişti. Ancak genç futbolcu geçen sürede beklentilerin çok uzağında kaldı. Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'ü ilk 11'de olmak üzere 15 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 518 dakika sahada kalmasına rağmen takımına skor anlamında hiçbir katkı sağlayamadı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla Fatih Terim'in de gözünden düşen genç yıldızla ilgili karar verildi. İşte detaylar...

6 Aralık 2019 Cuma 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





