Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya gelmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Tuzlaspor, rövanş maçında rakibine direnemedi ve sahadan 4-0 ayrılarak kupaya veda etti. Skordan çok maç sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Her iki takım arasında maç sonunda büyük gerginlik yaşanırken, kavga soyunma odasına taşındı. Maç sonunda her iki cephe de çok sert açıklamalarda bulunurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında, sarı-kırmızılı takıma kayyum atanacağı iddialarına cevap verirken, Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'yla ilgili sert ifadeler kullandı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:48 Güncelleme: 18.12.2019 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





