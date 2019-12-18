Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya gelmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Tuzlaspor, rövanş maçında rakibine direnemedi ve sahadan 4-0 ayrılarak kupaya veda etti. Skordan çok maç sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Her iki takım arasında maç sonunda büyük gerginlik yaşanırken, kavga soyunma odasına taşındı. Maç sonunda her iki cephe de çok sert açıklamalarda bulunurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında, sarı-kırmızılı takıma kayyum atanacağı iddialarına cevap verirken, Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'yla ilgili sert ifadeler kullandı.
18 Aralık 2019 Çarşamba 19:48 Güncelleme: 18.12.2019 19:48
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Tuzlaspor - Galatasaray maçında yaşananlar gündeme otururken, Mustafa Cengiz konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiş ve sürpriz bir sonuca imza atmıştı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Maç sonu galibiyet sevincini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra çok konuşulmuştu.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Yaşanan bu gelişmeden sonra rövanş maçına yansımış ve maç sonunda tansiyon yükselmişti.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Gökhan Çıra açıklaması!

Galatasaray maçı 4-0'lık skorla kazandı ve rakibini eledi ancak ne olduysa maçın bitiş düdüğünden sonra oldu.

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