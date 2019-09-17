Beşiktaş'ın transferinden son anda vazgeçtiği ve Galatasaray'a gelen Lemina'da son dakika gelişmesi... Kasımpaşa maçında 30 dakikanın sonunda karnını tutarak kulübeye gelen Lemina'nın eski sakatlığı akıllara geldi. Sağlık heyeti 'karnı ağrıdı' diyerek tartışmaları bitirirken son durum belli oldu... İşte Galatasaray'daki son dakika haberleri ve Lemina gerçeği...