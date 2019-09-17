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Galatasaray'da Lemina gerçeği! Sahada 30 dakika kalabilmişti...
Beşiktaş'ın transferinden son anda vazgeçtiği ve Galatasaray'a gelen Lemina'da son dakika gelişmesi... Kasımpaşa maçında 30 dakikanın sonunda karnını tutarak kulübeye gelen Lemina'nın eski sakatlığı akıllara geldi. Sağlık heyeti 'karnı ağrıdı' diyerek tartışmaları bitirirken son durum belli oldu... İşte Galatasaray'daki son dakika haberleri ve Lemina gerçeği...
17 Eylül 2019 Salı 11:44
Güncelleme: 17.09.2019 11:49
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1 sezon için Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'nın ilk maçında sadece 30 dakika sahada kalabilmesi camiayı da endişelendirdi.
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Karın kaslarındaki gerilme nedeniyle geçtiğimiz sezon 4 ay forma giyemeyen Gabonlu oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimali herkesi korkutmuştu.
İlk kez Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu için Abdullah Avcı'ya verilen raporlar transferin de önüne geçmişti.
Avcı'ya verilen bilgide, "Mayıs ayından beri nerede olduğu bilinmiyor. Kamp yapmadı. Fiziksel durumu soru işareti" ifadeleri yer alırken Galatasaray risk alıp transferi bitirdi.
Sarı-kırmızılılar ile sezon başı hazırlık kampı geçirmeyen oyuncu Kasımpaşa maçının 30. dakikasında karnını tutarak kenara gelirken sakatlık kâbusu da hortladı.