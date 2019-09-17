Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi videosu! "Uçuşa hazırız"
Ülkemizi 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ekibini mağlup ederek gruba iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, camiayı şimdiden Devler Ligi heyecanı sardı. Sarı-Kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi...
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.
2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Takımımız, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.
Futbol Takımımız, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek."
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