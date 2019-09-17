Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi videosu! "Uçuşa hazırız" - Son dakika Galatasaray videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi videosu! "Uçuşa hazırız"

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi videosu! "Uçuşa hazırız"

Ülkemizi 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ekibini mağlup ederek gruba iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, camiayı şimdiden Devler Ligi heyecanı sardı. Sarı-Kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Takımımız, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.

Futbol Takımımız, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Eylül 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN