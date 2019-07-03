Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray'da kriz patlak verdi. Yeni sezon öncesi takıma katılacak yeni oyuncularla kampa girmeyi hedefleyen Fatih Terim'in bütün planları alt üst oldu. İşte detaylar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 07:51 Güncelleme: 03.07.2019 08:03
Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Galatasaray yeni sezon öncesini transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, yönetimden yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi.

Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Yönetim transfer çalışmalarına hız verirken yeni bir kriz patlak verdi.

Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Galatasaray'ın elinden çıkarmaya çalıştığı yıldızlar, "Takım bul" çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray krizden çıkmanın yollarını arıyor. İşte detaylar...

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