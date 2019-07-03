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Galatasaray'da kriz patlak verdi! Fatih Terim'in planları alt üst oldu
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray'da kriz patlak verdi. Yeni sezon öncesi takıma katılacak yeni oyuncularla kampa girmeyi hedefleyen Fatih Terim'in bütün planları alt üst oldu. İşte detaylar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 07:51
Güncelleme: 03.07.2019 08:03
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Galatasaray yeni sezon öncesini transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, yönetimden yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi.
Yönetim transfer çalışmalarına hız verirken yeni bir kriz patlak verdi.
Galatasaray'ın elinden çıkarmaya çalıştığı yıldızlar, "Takım bul" çağrılarını yanıtsız bıraktı.
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray krizden çıkmanın yollarını arıyor. İşte detaylar...