Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek Aslan alternatifli bir kadro kurma gayretinde. Birçok isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar da takıma beklenen katkıyı veremeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor.
3 Temmuz 2019 Çarşamba 02:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.