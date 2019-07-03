Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek Aslan alternatifli bir kadro kurma gayretinde. Birçok isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar da takıma beklenen katkıyı veremeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor.

3 Temmuz 2019 Çarşamba 02:03
Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.

Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

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