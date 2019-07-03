Galatasaray'ın eski oyuncusu İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek Aslan alternatifli bir kadro kurma gayretinde. Birçok isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar da takıma beklenen katkıyı veremeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor.