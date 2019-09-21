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Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılandı. Galatasaray'da bu durumlar yaşanırken kenetlenme bekleniyordu fakat büyük bir sorun ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı karıştıran o sorun...
21 Eylül 2019 Cumartesi 07:54
Güncelleme: 21.09.2019 07:54
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Son dönemde TFF'nin verdiği cezalar, rakiplerin başkan ve yöneticilerinin Galatasaray'a yönelik sözleri, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken sarı-kırmızılılarda beklenen kenetlenme, yerini derin çatlaklara bırakmaya başladı.
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Galatasaray'da taraftarından genel kurul üyesine kadar oluşan ortak fikir; birlik ve beraberlik...
Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor.
Yönetimin bütün camiayı kucaklaması birlik için öncü olması beklenirken Başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söyledi.