Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılandı. Galatasaray'da bu durumlar yaşanırken kenetlenme bekleniyordu fakat büyük bir sorun ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı karıştıran o sorun...
21 Eylül 2019 Cumartesi 07:54 Güncelleme: 21.09.2019 07:54
Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Son dönemde TFF'nin verdiği cezalar, rakiplerin başkan ve yöneticilerinin Galatasaray'a yönelik sözleri, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken sarı-kırmızılılarda beklenen kenetlenme, yerini derin çatlaklara bırakmaya başladı.

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Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Galatasaray'da taraftarından genel kurul üyesine kadar oluşan ortak fikir; birlik ve beraberlik...

Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor.

Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Yönetimin bütün camiayı kucaklaması birlik için öncü olması beklenirken Başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söyledi.

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