Galatasaray'da koltuk savaşı! Abdurrahim Albayrak başkanlığı istiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılandı. Galatasaray'da bu durumlar yaşanırken kenetlenme bekleniyordu fakat büyük bir sorun ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı karıştıran o sorun...

21 Eylül 2019 Cumartesi 07:54 Güncelleme: 21.09.2019 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





