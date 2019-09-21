Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

5. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bütün ekipler kıyasıya mücadele ederken şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. 4. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.
21 Eylül 2019 Cumartesi 00:50
Güncelleme: 21.09.2019 01:14
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Süper Lig'de 4. haftanın sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk 4 haftada çekişmeli mücadeleler geride kalırken zirvede dört maçta dört galibiyetle kayıpsız devam eden Alanyaspor bulunuyor.
İkinci sırada 8 puanla Çaykur Rizespor yer aldı.
Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Gazişehir 7'şer puanla Rizespor'u takip ediyor.
6 puanlı Trabzonspor sekizinci, 4'er puanlı Başakşehir ve Beşiktaş da 14 ve 15. sırada bulunuyor.