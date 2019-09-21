Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

5. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bütün ekipler kıyasıya mücadele ederken şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. 4. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:50 Güncelleme: 21.09.2019 01:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





