Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Haberler Galeri Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

5. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bütün ekipler kıyasıya mücadele ederken şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. 4. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.
21 Eylül 2019 Cumartesi 00:50 Güncelleme: 21.09.2019 01:14
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
Süper Lig'de 4. haftanın sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
İlk 4 haftada çekişmeli mücadeleler geride kalırken zirvede dört maçta dört galibiyetle kayıpsız devam eden Alanyaspor bulunuyor.
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
İkinci sırada 8 puanla Çaykur Rizespor yer aldı.
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Gazişehir 7'şer puanla Rizespor'u takip ediyor.
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
6 puanlı Trabzonspor sekizinci, 4'er puanlı Başakşehir ve Beşiktaş da 14 ve 15. sırada bulunuyor.
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