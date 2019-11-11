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Galatasaray'da kayyum tehlikesi! Mustafa Cengiz aday olabilecek mi?
Galatasaray'da gündemin ana maddesi seçimler... Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz yönetimi idari ibrasızlık kararına mahkeme tarafından tedbir koydurmuştu. Tedbir kararının kalkması ile birlikte 1 ay içinde seçim yapmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olamayacağı merak konusuyken kulüp kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Peki Mustafa Cengiz yeniden aday olabilecek mi? Galatasaray'daki kayyum tehlikesi ne? İşte sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan son gelişmeler...
11 Kasım 2019 Pazartesi 20:30
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Galatasaray'da seçim süreci ve olası başkan adayları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Spor Enstitüsü Başkan Yardımcısı avukat Alpay Köse, Galatasaray'ı bekleyen seçimi, Mustafa Cengiz ve beraberindeki yönetim kurulunun son durumunu masaya yatırdı.
İşte o açıklamalar...
Alpay Köse: Galatasaray Kulübü son yapmış olduğu olağan genel kurulda yönetim ile alakalı idari yönden bir ibrasızlık kararı çıkmıştı.
Bu karar üzerine normalde Galatasaray tüzüğünün ilgili hükmü gereği Galatasaray Kulübü'nün 1 ay içerisinde seçim kararı alması gerekiyordu.
Ancak yönetim kurulundaki bazı üyelerin açmış olduğu davalar sonucunda bir mahkeme tarafından tedbir kararı verildi. Yani seçimin mahkeme sonuna kadar yapılmaması yönünde bir tedbir kararı verildi.