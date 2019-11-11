Galatasaray'da şok! Fatih Terim Belhanda'dan sonra o ismi de sildi

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Özellikle ilk yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir karara imza atarak 3-5-2 taktiği ile sahaya çıktı. Orta sahada radikal değişikliğe giden Terim, Ömer Bayram'ı sahaya sürmüştü. Belhanda'ya Beşiktaş maçından beri forma vermeyen Terim'in, bir yıldızı daha sildiği öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:40 Güncelleme: 11.11.2019 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





