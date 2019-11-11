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Galatasaray'da şok! Fatih Terim Belhanda'dan sonra o ismi de sildi
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Özellikle ilk yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir karara imza atarak 3-5-2 taktiği ile sahaya çıktı. Orta sahada radikal değişikliğe giden Terim, Ömer Bayram'ı sahaya sürmüştü. Belhanda'ya Beşiktaş maçından beri forma vermeyen Terim'in, bir yıldızı daha sildiği öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
11 Kasım 2019 Pazartesi 12:40
Güncelleme: 11.11.2019 12:40
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Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamamıştı.
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Ancak daha sonra toparlanan sarı-kırmızılılar 11 hafta sonunda topladığı 19 puanla 6. sırada yer aldı. Lig lideri Sivasspor'un ise 21 puanı bulunuyor...
Ligde işleri nispeten yoluna koyan Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde ise kötü gidiş sürüyor.
Sarı-kırmızılılar 4 haftası geride kalan Devler Ligi'nde 1 puanla son sırada yer alıyor.
Galatasaray, aynı zamanda bu arenada gol atamayan tek takım konumunda.