Galatasaray'da karar verildi! Feghouli... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrodan gidecek isimleri de netleştiriyor. Daha önce satılması gündeme gelen ve adı Fenerbahçe ile anılan Sofiane Feghouli için sürpriz bir karar çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

20 Ağustos 2020 Perşembe 08:45 Güncelleme: 20.08.2020 08:45
Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...

Belhanda ve Babel'i elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılı kulüp, Feghouli konusunda ise karar değiştirdi.

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Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli yıldızla yola devam kararı aldı. İşte nedenleri...

Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...

Belhanda ve Babel'in aksine 1 değil 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta saha, oynamadan 7.7 milyon Euro kazanabilirdi. Bu durumun farkında olan teknik heyet, yeni sezon hazırlıklarına "Feghouli'yi kazanalım" diyerek başladı.

Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...

KAPTAN OLACAK

Maaşını 3.3 milyon Euro seviyesine çekmesi beklenen Feghouli'nin bu maddi fedakarlığı karşılıksız kalmayacak. Arda Turan'ın ilk 11'de olmadığı maçlarda yıldız oyuncu pazubandı takacak. Kaptanlık sorumluluğuyla Feghouli motive edilecek.

Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...

Fatih Terim'e Feghouli konusunda en büyük destek Arda Turan'dan geldi. Arda, İspanya'dan iyi bildiği ve "Süper Lig'in en kaliteli oyuncusu" dediği Feghouli ile idmanlarda özel olarak ilgilendi.

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