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Beşiktaş ve Galatasaray stoper transferinde karşı karşıya geldi!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, zaman zaman aynı oyuncu için karşı karşıya gelebiliyor. İki ezeli rakip, bu kez tecrübeli stoper için yarışıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
20 Ağustos 2020 Perşembe 07:40
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Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermiyor.
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Siyah-beyazlı takımın, iki eski Galatasaraylı Onyekuru ve Lemina hamlesinin ardından, ezeli rakipler bu kez de başka bir yabancı oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray transferde bu kez Ervin Zukanovic için yarışıyor...
Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekiplerinden Spal'da tamamlayan ve bonservisi elinde olan Bosnalı stoper için teklif yapan Beşiktaş ve Galatasaray gelecek olan cevaba odaklandı.
33 yaşındaki başarılı stoper sırasıyla Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta, Genoa ve son olarak da Spal forması giydi.
Savunmada tecrübesiyle ön plana çıkan başarılı oyuncu performansıyla göz doldurdu.
Beşiktaş ve Galatasaray Zukanovic'in menajeriyle pazarlık yaparken Avrupa'da da birkaç kulübün teklif de bulunduğu ortaya çıktı.