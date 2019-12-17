Galatasaray'da kadro dışı kalan Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Ankara ekibine karşı ilk 11'de sahada yer almayacağını öğrenen ve idmanı kimseye bir şey söylemeden terk eden Fransız oyuncu hakkında kiralık fesih kararı da verilmişti. Fatih Terim de yıldız futbolcu ile ilgili "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık" ifadelerini kullanmıştı. Fransız futbolcu ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi...

17 Aralık 2019 Salı 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





