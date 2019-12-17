Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta sahasında ağırladığı ve 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele ettiği iki kulvarda da yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Tuzla'yı eleyip Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isterken, teknik direktör Fatih Terim ilk 11 için sürpriz bir karar aldı. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'i...
17 Aralık 2019 Salı 15:35 Güncelleme: 17.12.2019 15:35
Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor.

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Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak.

Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

GALATASARAY'DA BEŞ İSİM TUZLASPOR'A KARŞI YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.

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