Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta sahasında ağırladığı ve 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele ettiği iki kulvarda da yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Tuzla'yı eleyip Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isterken, teknik direktör Fatih Terim ilk 11 için sürpriz bir karar aldı. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'i...

17 Aralık 2019 Salı 15:35 Güncelleme: 17.12.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





