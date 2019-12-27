Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Ara transferde hareketli günler geçirecek olan Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. UEFA kriterleri gereği satmadan oyuncu transfer edemeyecek olan sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir yıldız da satış listesine konmuştu. Galatasaray'da gözden çıkarılan iki futbolcuya biri Süper Lig, biri İspanya'da olmak üzere talipler çıktı.

27 Aralık 2019 Cuma 08:53
Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Ocak ayı transfer döneminde takımın büyük bir kısmını yenileme çalışmaları yapan Galatasaray'da gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda belirlenen listede, gönderilecek isimler arasında Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in de yer aldığı iddiaları geniş yankı uyandırmıştı.

Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Son haftalarda etkisiz performans sergileyerek teknik ekibin gözünden düşen tecrübeli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon İspanya La Liga'da çok kötü bir performans sergileyen Celta Vigo'nun
Hollandalı yıldızı transfer etmek istediği belirtiliyor.

Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Babel, 2016-17 sezonunun ilk yarısında bir başka La Liga ekibi Deportivo'da forma giymiş ve başarılı bir grafik çizmişti. Tecrübeli yıldızın maaş konusunda anlaşılması halinde Celta Vigo'ya sıcak baktığı ifade ediliyor.

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