Galatasaray'da iki yıldıza talip çıktı! İspanya'dan...

Ara transferde hareketli günler geçirecek olan Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. UEFA kriterleri gereği satmadan oyuncu transfer edemeyecek olan sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir yıldız da satış listesine konmuştu. Galatasaray'da gözden çıkarılan iki futbolcuya biri Süper Lig, biri İspanya'da olmak üzere talipler çıktı.