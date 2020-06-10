Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesi ekipler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da da antrenmanlar sürerken, Terim puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte bugünkü idmandan kareler...