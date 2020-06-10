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Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler
12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesi ekipler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da da antrenmanlar sürerken, Terim puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte bugünkü idmandan kareler...
10 Haziran 2020 Çarşamba 13:43
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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin 27. haftasın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar verilen 3 ay aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Şampiyonluk kupasının mutlak sahibi olmak isteyen Terim ve öğrencileri antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.
İşte Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği idmandan kareler...