Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesi ekipler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da da antrenmanlar sürerken, Terim puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte bugünkü idmandan kareler...

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:43
Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

Ligin 27. haftasın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar verilen 3 ay aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

Şampiyonluk kupasının mutlak sahibi olmak isteyen Terim ve öğrencileri antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.

Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler

İşte Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği idmandan kareler...

Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler
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