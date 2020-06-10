Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Lige verilen arada yeni sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Brescia tarafından sözleşmesi feshedilen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcu için yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:43 Güncelleme: 10.06.2020 13:43
Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Sezon başında kiralanan Florin Andone ile yola devam etmeyecek olan Aslan, Arap kulüplerinin ilgilendiği Radamel Falcao'ya da gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Kolombiyalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı en az iki golcü takviyesiyle forvet hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimse Mario Balotelli...

Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Brescia'da kadro dışı kalan ve sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti.

Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Yıldız golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi.

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