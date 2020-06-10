Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!

Lige verilen arada yeni sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Brescia tarafından sözleşmesi feshedilen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcu için yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri