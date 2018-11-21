Galatasarayda forvete sürpriz aday! Fatih Terimin onayı bekleniyor - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Fatih Terim'in onayı bekleniyor

    Devre arasında iki forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar sonrası stratejiyi belirleyecek...
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:28:19 Güncelleme: 09:47:36
    Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
    Galatasarayda forvete sürpriz aday! Terimin onayı bekleniyor

    Ara transferde kadrosuna iki forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
    Galatasarayda forvete sürpriz aday! Terimin onayı bekleniyor

    Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor formasını giyen Yevhen Seleznyov'un haklarını alan ünlü menajer Ahmet Bulut, Sarı-Kırmızılı yönetimle temasa geçti.

    Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
    Galatasarayda forvete sürpriz aday! Terimin onayı bekleniyor

    YÖNETİCİLERE GARANTİ VERDİ

    Bulut'un Galatasaraylı yöneticilere, Seleznyov'un devre arası Akhisar'dan ayrılacağını ve transferini gerçekleştirebileceğini söylediği öğrenildi.

    Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
    Galatasarayda forvete sürpriz aday! Terimin onayı bekleniyor

    Uknaynalı golcü de Cimbom'da oynamayı çok istiyor.

    Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
    Galatasarayda forvete sürpriz aday! Terimin onayı bekleniyor

    BONSERVİSİNİ ELİNE ALACAK

    Galatasaraylı yöneticiler bu teklifi Fatih Terim'e iletecek. Olumlu geri dönüş olması durusunda harekete geçilecek.

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