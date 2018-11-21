Galatasarayda forvete sürpriz aday! Fatih Terimin onayı bekleniyor - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Fatih Terim'in onayı bekleniyor
Devre arasında iki forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar sonrası stratejiyi belirleyecek...
21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:28:19
Güncelleme: 09:47:36
Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
Ara transferde kadrosuna iki forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor formasını giyen Yevhen Seleznyov'un haklarını alan ünlü menajer Ahmet Bulut, Sarı-Kırmızılı yönetimle temasa geçti.
Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
YÖNETİCİLERE GARANTİ VERDİ
Bulut'un Galatasaraylı yöneticilere, Seleznyov'un devre arası Akhisar'dan ayrılacağını ve transferini gerçekleştirebileceğini söylediği öğrenildi.
Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
Uknaynalı golcü de Cimbom'da oynamayı çok istiyor.
Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Terim'in onayı bekleniyor
BONSERVİSİNİ ELİNE ALACAK
Galatasaraylı yöneticiler bu teklifi Fatih Terim'e iletecek. Olumlu geri dönüş olması durusunda harekete geçilecek.