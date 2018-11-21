Dünya devinin Ozan Kabak planı! - Galeri - Fotomaç
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Dünya devinin Ozan Kabak planı!
Dünya devinin Ozan Kabak operasyonunu La Gazzetta dello Sport ortaya çıkardı. Haberde Inter'in 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 18 yaşındaki yıldızı kadrosuna katacağı ifade edildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:26:54
Güncelleme: 09:58:14
Galatasaray'da gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözdesi haline gelen genç yetenek Ozan Kabak için transfer iddialarının arkası kesilmiyor. Bu kez gelen haberler İtalya'dan.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkan Ozan Kabak'ı Inter Kulübü Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı.
Juventus'tan ayrılan CEO Marotta'yu kulübün başına getiren Çinli patronlar, şampiyonluğa oynayacak bir kadro ve genç yıldızların transferi için kesenin ağzını açtı.
La Gazzetta dello Sport gazetesi, hazırladığı özel haberde İtalyan devinin Ozan Kabak için yapmayı planladığı teklifin detaylarını yazdı.
Haberde Inter'in 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 18 yaşındaki Ozan'ı kadrosuna katacağı ifade edildi.