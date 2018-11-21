Galatasarayda kırmızı alarm! - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da kırmızı alarm!

    Galatasaray, son 4 sezonda milli maçlar dönüşünde çıktığı 18 maçta 22 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:25:20 Güncelleme: 10:16:07
    Galatasarayda kırmızı alarm!

    Milli araya Kayserispor galibiyetiyle giren Galatasaray cuma günü yapacağı Konya maçına hazırlanıyor.

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    Galatasarayda kırmızı alarm!

    Takımda birçok sakat ve cezalı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılara milli ara dönüşleri pek yaramıyor.

    Galatasarayda kırmızı alarm!

    Son 4 sezonda milli ara sonrası 18 maça çıkan Aslan, bunların 9'unda puan kaybetti.

    Galatasarayda kırmızı alarm!

    Takımın 5 beraberlik ve 4 yenilgi alması teknik direktör Fatih Terim'i tedirgin etti.

    Galatasarayda kırmızı alarm!

    İÇERİDE SADECE 3 GALİBİYET

    Galatasaray ekim ayındaki milli ara dönüşü taraftarı önünde Bursa'yı ağırlamış ve sahadan 1-1'le ayrılmıştı.

    Galatasarayda kırmızı alarm!

    Bu milli ara bitiminde de evinde maç yapacak sarıkırmızılılar, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.

    Galatasarayda kırmızı alarm!

    Cimbom'un milli maçlar sonrası ligde oynadığı son 8 iç saha maçında sadece 3 galibiyet alması da milli araların takım üstündeki yansımasını gösteriyor.

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