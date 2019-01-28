Galatasaray'da forvet borsası!

Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta itibariyle 35 puan ile 2.sırada bulunan Galatasaray'da devre arası transfer döneminin kapanmasına günler kala santrfor takviyesi için tüm imkanlar seferber edildi. Galatasaray'ın transfer merkezinde hücum hattı için tam tamına 9 ismin masada olduğu ifade ediliyor.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 23:01:18
Güncelleme: 09:30:22
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Dört koldan forvet transferi için yüklenen Galatasaray'ın teklif yaptığı oyunculardan birisinin de Paul Onuachu olduğu ortaya çıktı.
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Danimarka Ligi'nde Midtjylland forması giyen Nijeryalı golcünün kulübüne resmi teklif yapıldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Onuachu için 7 milyon Euro teklif etti. İki kulüp arasında pazarlıkların son ana kadar devam edeceği bildirildi.
2 METRELİK KULE
24 yaşındaki Paul Onuachu, 2.01 boyu ile dikkat çekiyor.
2015 yılından bu yana Midtjylland forması giyen başarılı oyuncu, bu sezon 25 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist kaydetti.